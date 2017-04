Wanita Ini Tidak Potong Kuku 3 Tahun! Gimana Jadinya Ya?

ANDA tentu tahu kapan waktu yang tepat untuk keramas dengan meraba kulit kepala dengan kuku. Jika banyak residu di kuku maka waktunya keramas. Namun bagaimana rasanya menggaruk dengan kuku sepanjang 6 inci?

Inilah yang terjadi pada seorang gadis bernama Simone Christina dirinya mendapat gelar Most Voted Hand Model of The Year 2016 karena kukunya tersebut.

Bermula dari tiga tahun yang lalu, Christina tak pernah memotong kukunya dan selalu memberikan perawatan ekstra.

"Aku selalu memakai coat nail dengan pilihan cat yang kuat sebanyak dua kali dari dua brand yang berbeda. Ini sangat membangu untuk memulas minyak kutikula pada kuku," ujar Christina sebagaimana dilansir Cosmopolitan, Jumat (7/4/2017)

Â

A post shared by Simone Christina💅🏻 (@simone_christina_) on Apr 5, 2017 at 11:11am PDT

Memiliki kuku tersebut tentu memiliki suka dan duka. Menurut pengakuannya, ketika mengecat kuku butuh sekiranya waktu 3 jam untuk menyelesaikannya.

"Aku juga tidak kuat menulis berlama-lama hanya dalam satu jam tanganku terasa berat dan pegal. Aku juga tidak bisa berolahraga seperti voli, basket dan semuanya yang menggunakan tangan. Untungnya, di sekolahku tak ada peraturan khusus mengenai kuku," pungkas Christina.

Bagaimana? Bayangkan berapa botol cat kuku yang akan dihabiskan jika Anda memiliki kuku seperti ini?