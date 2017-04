Bergaya Formal dengan Pink? Padukan dengan Setelan Suit Jawabannya!

PINK is the new black, siapa yang rasanya tidak pernah mendengar istilah terkenal satu ini? Ya, tidak ubahnya seperti warna hitam yang masuk menjadi warna abadi dan versatile karena selalu aman dipadankan dengan warna apapun.

Warna merah jambu, alias pink juga memiliki sifat yang sama. Pink kerap dipandang sebagai warna yang feminin dan hanya bisa digunakan oleh kaum Hawa. Eits, salah banget lho! Pria pun bisa tetap terlihat tampan, maskulin nan gagah dengan mengenakan pink. Salah satunya ialah dengan bergaya formal, lewat padanan dengan setelan suit.

Lalu warna setelan suit apa sajakah yang indah jika di mix and match dengan atasan pink? Cari tahu jawabannya dalam artikel di bawah ini, seperti dilansir Theidleman, Minggu (9/4/2017).

Black suit

Hitam dan pink adalah warna yang sangat kontras, namun uniknya dua warna ini terlihat sempurna saat dipadukan bersama. Daripada tampil monoton dengan kemeja putih, coba pasangkan setelan suit hitam formal dengan kemeja pink, dengan tone warna pink salmon. Padanan ini akan membuat tampilan keseluruhan si pemakai menjadi terlihat elegan dan smart.

Navy suit

Kombinasi antara warna navy blue alias biru dongker dengan pink sangat direkomendasikan, karena kedua warna ini ketika dipertemukan akan saling menyokong satu sama lain. Kenakan setelan suit atau slim-fit blazer andalan berwarna navy blue sebagai luaran dengan kemeja merah muda berkancing yang satu kancing teratasnya dibiarkan terbuka. Sempurnakan penampilan dengan memakai celana berpotongan slim-cut.

Grey suit

Satu lagi warna yang ideal untuk dipasangkan dengan atasan pink. Saat mengenakan setelan suit abu-abu dengan kemeja baby pink, jangan lupa untuk menyempurnakannya dengan pemakaian dasi warna navy hitam, atau silver serta tie clip yang disematkan di dasi.