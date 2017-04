4 Trik agar Tidak Terlihat Kekanak-kanakan dengan Outfit Pink

WARNA pink atau merah jambu tidak dipungkiri memang jadi warna favorit dari banyak wanita. Namun sayangnya, di balik warna yang lembut dan manis ini. Terkadang memakai outfit berwarna pink, dapat membuat tampilan seolah-olah terlihat kekanak-kanakan dan sok imut.

Jangan cemas dulu Ladies, dengan mengetahui 4 trik dalam mengenakan outfit pink di bawah ini. Anda tetap bisa terlihat dewasa dan sophisticated dengan pink, baca dulu triknya berikut ini, seperti disitat Glamradar, Minggu (9/4/2017).

Semburat

(Foto: Glamradar)

Semburat atau splash di sini maksudnya adalah, jika tidak terlalu pede atau tidak terlalu suka tampil terlalu feminin dengan outfit pink. Anda bisa mengakalinya lewat cara memakai outfit yang hanya berhiaskan aksen sedikit semburat warna pink, serta dengan cara memilih outfit yang punya garis potongan structured atau boxy.

Solid

(Foto: Glamradar)

Tampil head to toe dengan pink? Why not! Mengenakan dress atau setelan atasan-bawahan yang kesemuanya berwarna pink sah-sah saja kok, kuncinya ada di memastikan style dari outfit pink yang dipakai hadir dengan garis siluet desain yang modern atau kontempor. Hindari aksen-aksen yang terlalu feminin seperti renda, ruffles, atau detail lady-like.

Kombinasikan dengan motif

(Foto: Glamradar)

Salah satu cara terbaik dalam memakai busana pink, adalah dengan mengkombinasikannya dengan pattern alias motif. Misalnya lewat mix and match atasan pink polos dan celana pink bermotif. Atau bisa juga dengan menambahkan permainan aksesori yang punya warna dan desain yang kontras, untuk menghindari terlihat terlalu berlebihan dengan warna pink.

Grab a bag

(Foto: Glamradar)

Cara paling aman untuk memakai warna pink, namun tidak dengan balutan busana adalah dengan menenteng tas atau handbag warna pink. Trik ini bisa dilakoni jika Anda termasuk yang ragu untuk memakai baju atasan atau bawahan berwarna pink.