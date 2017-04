Puluhan Desainer Unjuk Gigi di Festival Busana Muslim Tanah Air

SEKTOR industri modest wear tengah menjadi perhatian global. Tak terkecuali di tanah air, fesyen muslim mengalami perkembangan yang pesat. Seiring dengan misi Pemerintah menjadikan Indonesia sebagai sentra fasyen muslim dunia tahun 2020.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diselenggarakan Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) 2017 yang digelar pada tanggal 6 sampai 9 April 2017 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC).

Di hari kedua perhelatan festival fesyen ini, MUFFEST 2017 kembali diisi dengan serangkaian kegiatan. Rangkaian fashion show pada hari kedua gelaran MUFFEST 2017 diawali dengan parade koleksi dari Badilli by Onder Ozkan asal Uni Emirat Arab, MOTIFHAWA by Pipit Pramudia, LeViCo, Lz by Liza Supriadi, dan Khanaan Shamlan.

(Foto: Afiza / Okezone)

Kemudian, acara “Meet & Greet by elhijab” yang merupakan ajang silaturahmi dengan pengusaha kecil di industry fesyen hingga tutorial hijab berlangsung di Main Stage mengawali program kegiatan yang diselenggarakan pada hari kedua perhelatan MUFFEST 2017.

Sedangkan di area Mini Stage kembali diadakan acara bincang-bincang interaktif, di antaranya talk show “Sarung is My New Denim” oleh Multi Sandang, talk show dengan desainer Ivan Gunawan serta trunk show koleksi busana muslim kasual dari brand Zoya, dan live performance sekaligus peluncuran koleksi baju Koko Wali Band Series.

(Foto: Afiza / Okezone)

Dilanjutkan dengan fashion show bertajuk “De Formation” yang menampilkan rancangan sejumlah desainer yang tergabung dalam asosiasi Ikatan Perancang Busana Muslim Indonesia, yaitu Meeta Fauzan, Ani She Be, Anti Dewi, dan Toera Imara.

Kemudian, Indonesia Modest Fashion Designer yang menaungi Nina Nugroho, DARABIRRA by Aisyah R, Novitasari, Dichta Fashion, Lentera by Ratu Anita Sofiah, OSD by Oki Setiana Dewi mempersembahkan fashion show bertema “Proloque”.

Dengan tujuan untuk menggerakkan sektor bisnis desainer dan brand busana muslim Indonesia, ada pula area exhibition (pameran dagang) MUFFEST 2017 yang menampilkan lebih dari 200 brand meliputi busana muslim, hijab, aksesori, dan atribut lainnya yang mengarahkan pada produk ready to wear craft fashion dengan mengangkat konten lokal yang mengacu pada Indonesia Trend Forecasting (Muslim Fashion Trend) 2017/2018 bertema “Grey Zone”. Tunggu apa lagi, masih ada dua hari lagi untuk Anda mengunjungi MUFFEST 2017!