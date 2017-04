Banyak Penggemarnya, 4 Kerupuk Ini Jadi Primadona di Indonesia

KERUPUK di Indonesia tampaknya dikategorikan sebagai makanan pelengkap yang wajib hadir saat waktu makan tiba. Sensasi makan kerupuk yang kriuk-kriuk jadi sesuatu yang seolah bikin nagih para penikmatnya.

Di Indonesia banyak jenis kerupuk yang beredar di pasaran namun ada beberapa kerupuk yang menjadi primadona alias paling populer. Kerupuk-kerupuk ini sering terlihat di meja makan rumah, warteg hingga rumah makan kelas atas. Apa saja kerupuk tersebut? Simak yuk.

Kerupuk uyel

Jenis kerupuk yang satu ini hampir bisa ditemukan di berbagai tempat. Bentuknya yang bundar, berwarna putih dan dan bertekstur keriting membuat kerupuk ini dikenal dengan sebutan uyel yang artinya keriting. Kerupuk ini cukup legendaris dank has karena dijual dalam kaleng seng berwarna biru. Selain renyah, kerupuk ini punya rasa yang gurih dan cocok disantap sebagai teman makan berbagai lauk.

A post shared by ECER TERMURAH!!! (@jansenhouse) on Nov 8, 2015 at 12:08am PST



Kerupuk kemplang

Kerupuk berwarna putih bersih dengan bentuk agak tebal ini aslinya berasal dari Palembang. Kerupuk ini terbuat dari bahan dasar ikan dan tepung kanji yang diuleni dan diolah hingga akhirnya menjadi kerupuk yang siap olah dan siap santap. Rasanya yang ekstra gurih membuat kerupuk ini banyak diburu orang. Selain sebagai teman makan, kerupuk kemplang juga enak dijadikan camilan.

A post shared by Dwi Putri Bonita (@jkt48utybonita) on Feb 18, 2017 at 3:45am PST



Kerupuk rambak

Kerupuk rambak atau sering juga disebut kerupuk kulit terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang diolah dengan tambahan bumbu dan rempah. Proses pembuatan kerupuk ini cukup rumit karena kulit sapi harus mengalami proses perebusan dan pengeringan yang cukup panjang. Ciri khas kerupuk ini adalah berbentuk menggelembung dengan bagian rongga di dalamnya. Selain dimakan langsung dan sebagai makanan pelengkap, kerupuk ini juga jadi campuran dalam olahan krecek khas Yogyakarta.

A post shared by Deswita Armen (@deswitarmen) on Apr 4, 2017 at 6:04am PDT



Kerupuk udang

A post shared by Kerupuk Udang Indramayu (@kerupukudangindramayu) on Sep 11, 2016 at 5:16pm PDT



Sesuai dengan namanya, kerupuk ini terbuat dari bahan dasar udang. Jenis udang yang digunakan untuk membuat kerupuk ini adalah udang kecil atau udang rebon yang diolah dengan cara ditumbuk sampai halus. Tambahan bumbu dan rempah juga menjadi alasan kenapa kerupuk ini terasa lezat dan enak. Awalnya kerupuk udang dikenal berasal dari Sidoarjo tetapi kini kerupuk udang sudah banyak diproduksi dan dijual di banyak tempat di Indonesia.