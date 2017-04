Irisan Daging Dimasak Satu Persatu, Cara Tepat Menyantap Shabu-Shabu

SEDANG bosan dengan menu makanan yang itu-itu saja? Well, menyantap shabu-shabu bersama teman atau keluarga tercinta mungkin bisa jadi pilihan menarik untuk dilakukan akhir pekan ini.

Restoran shabu-shabu memang kehadirannya semakin menjamur di kota besar seperti Jakarta. Hal tersebut menandakan bahwasanya sekarang memang banyak orang yang memfavoritkan kuliner khas dari Jepang ini.

Akan tetapi sayangnya, tidak banyak orang awam yang tahu cara yang tepat ketika menyantap shabu-shabu. Dikarenakan biasanya restoran shabu-shabu bersifat all you can eat, banyak orang yang menjadi sedikit kalap ketika sedang menyantap shabu-shabu. Seperti contohnya adalah, memasak semua daging ke dalam hot-pot (nabe pot) atau panci dalam waktu yang bersamaan.

Sebagaimana dikutip Savorjapan, Jumat (7/4/2017) cara memasak daging shabu-shabu yang tepat sebetulnya ialah dengan memasaknya secara satu persatu. Biasakanlah untuk memasukkan irisan daging sebanyak satu hingga dua helai irisan (porsi untuk sekali masuk ke mulut), bukan malah memasukkan begitu banyak daging secara sekaligus ke dalam hot-pot di waktu yang bersamaan.

Memasukkan terlalu banyak daging dan bahan-bahan lainnya, seperti sayur-sayuran, jamur, atau seafood ke dalam satu panci dalam satu waktu yang bersamaan disebutkan akan membuat temperature suhu kuah yang mendidih menjadi berkurang menurun dan mengganggu proses memasak secara keseluruhan. Jangan lupa juga untuk mengecilkan api saat Anda sedang menikmati makanan (hot-pot tidak digunakan untuk memasak), untuk menghindari terjadinya overcook (matang yang berlebihan) pada shabu-shabu.