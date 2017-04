Masih Bingung Makan Siang di Mana? Ini 3 Rekomendasi yang Enak

AKHIR pekan saatnya memanjakan lidah dengan makan di luar rumah. Kafe atau restoran bisa jadi pilihan Anda, keluarga atau bersama teman-teman.

Jika selama ini Anda memiliki tempat makan favorit atau langganan, hari ini rasanya sangat tepat jika Anda menjajal berbagai kuliner enak dari sejumlah tempat makan yang belum lama ini baru dibuka atau baru membuka cabangnya yang baru.

Mulai dari kuliner khas Jepang seperti shabu-shabu atau kuliner khas Asia. Satu lagi yang tidak boleh Anda lewatkan adalah makan di restoran asal Florida, Amerika Serikat di mana pelayan-pelayannya menggunakan pakaian seksi.

Daripada penasaran, berikut Okezone rangkumkan sejumlah tempat makan tersebut.

Lezatnya menyantap shabu-shabu di Shabu Hachi

Shabu-shabu adalah makanan khas Jepang yang terbuat dari irisan daging sapi bertekstur tipis, kemudian dimasak dengan cara dicelupkan ke dalam panci khusus berisi air panas. Untuk memperlezat rasanya, hidangan ini biasanya disajikan dengan saus khusus dan potongan sayur-sayuran segar.

Di Indonesia, shabu-shabu cukup digemari karena rata-rata setiap restoran menawarkan berbagai paket menarik salah satunya adalah, paket AYCE (all you can eat).

Berbicara soal hidangan tersebut, beberapa waktu lalu salah satu restoran shabu-shabu ternama asal Indonesia, Shabu Hachi, kembali melebarkan sayapnya dengan membuka outlet baru di Kota Hujan, Bogor.

Di Shabu Hachi, Anda akan diberikan kompor-masing-masing untuk memasak. Sebelum daging datang, ada 7 macam kuah yang dapat dipilih yaitu, original konbu, japanese broth, miso soup, hot miso, tom yum, stamina soup, dan mongolian soup.

Menurut Githa Nafeeza, Presiden Direktur Shabu Hachi, semua sup terbuat dari bahan baku terbaik dan dibuat pada saat itu juga.

"Tidak ada proses pembekuan, sehingga citarasa dan kesegarannya terasa begitu menggugah selera saat disantap," tutur Githa, dalam acara peluncuran Shabu Hachi Bogor, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan ini, Okezone berhasil mencicipi beragam menu makanan yang disuguhkan restoran tersebut. Untuk kuah, Okezone memilih miso soup karena memiliki sensasi gurih yang khas.

Sedangkan untuk dagingnya sendiri terdiri dari 3 pilihan berbeda yakni, wagyu beef, US Premium, dan Australian Reguler. Masing-masing daging memiliki karakter rasa yang berbeda.

Wagyu beef misalnya. Dengan teksturnya yang cenderung tipis dibandingkan dengan daging lainnya.