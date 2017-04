Memijat Bayi Sendiri Terbukti Cegah Dia Rewel

BUNDA, tahukah Anda kunci agar bayi tak sering rewel, cukup berikan pijatan yang lembut, terutama saat dia akan tidur. Metode ini terbukti menenangkan si kecil sepanjang hari lho.

Penelitian telah menyebutkan, memijat bayi minimal satu hari sekali mampu dapat mengurangi bayi menangis dan rewel. Dia akan jadi tidur nyenyak, meningkatkan kekebalan tubuh bayi, serta menangkal gangguan pencernaan.

"Ketika seorang ibu atau ayah memijat bayinya, benar-benar membantu merangsang sistem saraf pusatnya," ujar Director Touch Research Institute di University of Miami School of Medicine Tiffany Field, PhD.

Ketika saraf otak dirangsang akan menghasilkan lebih banyak serotonin dan mengurangi kadar kortisol, yaitu hormon yang disekresikan dalam menanggapi stres

"Detak jantung bayi Anda dan pernapasannya merasa lebih tenang dan lebih santai," tambah Tiffany.

Tak hanya itu, seorang ibu yang memijat bayinya setiap hari juga dapat memberikan sentuhan kasih sayang dan komunikasi yang baik. Terlebih, bayi Anda bisa tertidur pulas usai dipijat.

"Sangat mudah berkomunikasi dengan bayi apalagi saat baru lahir. Cukup bernyanyi atai memijat si kecil," kata Penulis Buku Elaine Fogel Schneider, PhD, Massaging Your Baby: The Joy of Touch Time.

Setidaknya, Anda dapat memijat si kecil minimal 10-15 menit. Gunakan baby oil supaya memudahkan gerakan memijat si kecil.