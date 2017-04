Intip Anies Baswedan Nikmati Seporsi Pecel Legendaris Bukde Tin

Mencicipi pecel legendaris Bukde Tin yang disiapkan sendiri oleh tangan Sayijatinah. Dia telah berjualan pecel sayur selama 20 tahun. Sayijatinah mengaku usahanya selama 20 tahun belum mengalami perkembangan yang berarti. Bersama bang @sandiuno kami ingin menjadikan penyediaan lapangan kerja sebagai salah satu fokus utama pembangunan Jakarta kedepan. Lewat program #OKOCE (One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship) penyediaan lapangan kerja dapat dicapai melalui wirausaha yang diberikan modal dan pendampingan. Ikhtiar dan program ini InshaAllah dapat mengubah cerita Pecel Bukde Tin sebagai usaha yang berkembang dan dapat memberikan manfaat lebih bagi warga sekitar.

