Minggu Sore Bikin Manisnya Puding 3 Rasa Yuk, Simak Resepnya!

@Regrann šŸ®šŸ®thanks dearšŸ®šŸ® @yunietan23 -Ā PUDING 3 RASA (Lengkeng, Alpukat, Coklat) BAHAN 1 : 1 sdt bubuk agar2 plain swallow globe 2,5 sdm gula pasir (sesuai selera) 10 buah lengkeng, kupas,buang bijinya 300 ml air mineral BAHAN 2 : 1 sdt bubuk agar2 plain swallow globe 200 gr daging alpukat matang, haluskan 2,5 sdm gula pasir (sesuai selera) 250 ml susu UHT fullcream (ultramilk) BAHAN 3 : 1 sdt bubuk agar2 plain swallow globe 2 sachet susu SKM coklat (indomilk) 1,5 sdm gula pasir (sesuai selera) 1 sdm coklat bubuk 300 ml air mineral CARA MEMBUATNYA : 1. Campur smua BAHAN 1 kecuali lengkeng, masak sambil diaduk2 sampai mendidih. Matikan kompor. Susun lengkeng ke dalam loyang, kmudian tuangi cairan agar2 putih sampai menutupi buah lengkengnya. Masukan ke kulkas sampai sett 2. Campur smua Bahan 2 masak sambil diaduk2 sampai mendidih, matikan kompor... Ambil loyang agar2 lengkeng yg sudah sett di dlm kulkas, Kmudian tuangi adonan agar2 alpukat diatasnya, masukan ke kulkas lagi biarkan sampai sett 3. Campur smua BAHAN 3, masak sambik diaduk2 sampai mendidih, matikan kompor... ambil loyang agar2 di dlm kulkas, lalu tuangi adonan coklat diatas agar2 alpukat, kmudian masukan lg ke dalam kulkas biarkan sampai sett, siap dihidangkan #puding3rasa #yukbelajarmasak #indonesianfood #hobimasak #delicious #shareresep #resepmasakan #berbagiresep #resepyummyanak #guniezztĀ #marimasak #reseproemah #doyanbaking #demenbaking #ourecipe #resepanekamasakan #resepyummy #homecookingĀ #belajarmemasak #ri_puding

A post shared by resep masak,kuliner indonesia (@resepindonesia) on Apr 7, 2017 at 5:34am PDT