MNC Play Meriahkan Bazar Kuliner Kreatif

MALANG-Peringatan ulang tahun Kota Malang yang ke-103 tahun diperingati dengan berbagai macam acara, salah satunya yang digagas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dengan menggelar sebuah bazar kuliner kreatif yang dipersembahkan bagi masyarakat.

Memercayakan AKU KULINER INDONESIA (AKI) sebagai penyelenggara, acara ini mengangkat tema Creative Malang Culinary dan mengambil tempat di sepanjang jalan Kertanegara Kota Malang pada 8-9 April 2017.

MNC Play turut bergabung dalam festival yang menyajikan beragam makanan dan minuman khas kota Malang maupun Jawa Timur ini untuk mendukung komunitas kuliner.

“Melestarikan dan menjaga kuliner nusantara perlu dilakukan untuk mengangkat kekayaan budaya Indonesia," kata Ary Aryanto, Branch Head MNC Play Malang, Minggu (9/4/2017).

Menurut Ary, saat ini destinasi wisata ternama dunia tidak hanya terkenal akan keindahan tempatnya namun juga kuliner sebagai salah satu daya tarik utamanya.

Untuk itu, MNC Play mendukung penyelenggaran festival ini sebagai salah satu upaya untuk mempublikasikan kekayaan kuliner lokal kepada masyarakat. Selain itu, kata Ary,memperkenalkan kuliner lokal juga dapat dilakukan melalui internet untuk menjangkau publik yang lebih luas. "Tentunya high speed internet MNC Play dapat memfasilitasi hal ini,” katanya.

"Melalui saluran layanan TV kabel interaktif, masyarakat juga bisa mendapatkan inspirasi untuk memasak dan melihat keaneka ragaman kuliner baik lokal maupun manca negara di seperti Asian Food Channel, Food Network, Food and Travel dan lainnya”, tambah Ary.

Dalam Creative Malang Culinary, selain bazar yang menyajikan berbagai makanan dan minuman dengan kemasan kreatif dan menarik, kegiatan ini juga diisi dengan rangkaian acara seperti Malang Artnival, Fashion On The Street, Lomba Festival Kuliner Kreatif khas Malang, Zumba Dance Party, Jambore Onthel Cylce Community on The Street, Live Music, dan Game, serta beragam Door Prize.

Festival ini diselenggarakan untuk memeriahkan dan menyukseskan HUT Kota Malang dan memperkenalkan beragam kuliner nusantara kepada warga kota Malang maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang serta mengangkat keunikan budaya lokal kepada seluruh masyarakat yang hadir.

Melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan, festival ini juga ditujukan untuk mempertemukan dan mempererat kebersamaan warga Kota Malang dan memupuk jiwa sportivitas dengan adanya beberapa perlombaan.

"Kami ingin membuka kesempatan bagi para anggota AKI untuk memromosikan dan menjual produknya kepada masyarakat luas," kata Bambang Wijiyanarko selaku Ketua Panitia.

Ia berharap kuliner lokal Indonesia menjadi kekhasan budaya yang tidak tergantikan dan selalu dicintai oleh masyarakatnya sendiri.