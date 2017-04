Ruby Slippers, Sepatu Termahal di Dunia Seharga Rp39 Milyar

SEPATU hak tinggi memang secara harfiah hanya sebuah alas kaki untuk menunjang penampilan seorang wanita. Eits, tapi jangan salah! Jika sudah didesain secara khusus dengan taburan batu-batu permata mahal.

Harga sepatu hak tinggi pun bisa melambung tinggi, tidak ubahnya bagaikan harga sebuah rumah mewah atau mobil sport. Penasaran seperti apa penampakan sepatu-sepatu hak tinggi yang dibanderol dengan harga paling fantastis di dunia? Intip yuk uraiannya berikut ini, seperti dikutip Fashionlady, Senin (10/4/2017).

The Ruby slippers

(Foto: Fashionlady)

Sepatu hak berwarna merah ini adalah hasil dari perwujudan film fantasi, The Wizard of Oz yang rilis pada 1939 lalu. The Ruby Slippers ini dibuat oleh Ronald Winston setelah lima tahun semenjak film tersebut dirilis, yang menjadikan sepatu berharga USD3 juta atau sekira Rp39,9 milyar ini dibanderol harga fantastis adalah karena Ronald memutuskan untuk membuat sepatu ini dengan hiasan 4600 buah batu rubi dan 50 karat batu berlian yang menjadikan sepatu ini sangat berkilauan mewah.

Rita Hayworth heels

(Foto: Fashionlady)

Sama halnya dengan sepatu The Ruby slippers, sepatu bernama Rita Hayworth heels ini juga memiliki harga sekitar USD3 juta atau sekira Rp39,9 milyar. Sepatu hak tinggi berwarna coklat dengan aksesn hiasan ruffles di bagian depan ini disebutkan kini dimiliki oleh putri dari Rita Hayworth sendiri, yakni Princess Yasmin Aga Khan.

Cinderella slippers

(Foto: Fashionlady)

Sepatu high heels perwujudan fantasi dongeng klasik Disney, Cinderella ini dibuat dengan menggunakan material bahan kulit Italia dengan bertabur berlian 565 Kwait, bagian hak sepatu ini juga dirancang khusus sehingga menghasilkan hak sepatu transparan berhiaskan glitter emas. Pada acara penghargaan Oscar 2004 lalu, sepatu Cinderella seharga USD2 juta atau sekira Rp26,6 milyar ini dipakai oleh aktris Alison Krauss.

Tanzanite heels- Stuart Weitzman

(Foto: Fashionlady)

Sepatu yang diberi nama Tanzanite heels ini adalah hasil kombinasi dari desainer perhiasan mewah, Eddie Le Vian of France dengan perancang sepatu legendaris yaitu Stuart Weitzman. Masterpiece satu ini dibuat dengan material bahan silver yang diukir dengan batu tanzanite dan kristal berlian.

Tali bagian depan sepatu ini dihias oleh 28 karat batu berlian, sedangkan di bagian ankle strap ada 200 karat batu berharga tanzanite dan 16 karat batu berharga lainnya. Menjadikan sepatu seharga USD2 juta atau sekira Rp26,6 milyar ini memiliki jumlah total 595 karat hiasan batu berlian. Sepatu ini awalnya dibuat untuk aktris agar bisa dipakai menghadiri Oscar, namun sayangnya hingga saat ini sepatu mewah ini malah belum sama sekali hadir terpampang di karpet merah Oscar.