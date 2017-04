Wow, Disney Luncurkan Gaun Pesta Prom Bertemakan Princess Disney

DEMAM Beauty and The Beast sepertinya memang belum akan hilang dalam waktu dekat ini.

Pasalnya, kini bertepatan dengan momentum kisah-kisah klasik Disney tersebut. Disney sendiri diberitakan secara resmi telah merilis gaun prom bertemakan tokoh-tokoh karakter putri-putri dalam cerita Disney, sebut saja Snow White, Alice, dan Pocahontas.

Sebagimana dikutip Cosmopolitan, Senin (10/4/2017) Walt Disney lewat Walt Disney World di Florida, Amerika Serikat telah membuka butik ‘The Dress Shop on Cherry Tree Lane’, di Disney Springs- Disney World. Dimana butik tersebut, secara khusus menjual gaun-gaun prom dengan siluet desain tahun 1950’an bertemakan para princess Disney. Gaun bersiluet fit-and-flare dengan motif buah apel untuk tema Snow White and the Seven Dwarfs, lalu gaun bermotif floral dan tea-cup yang terinspirasi dari kisah Alice in Wonderland, hingga gaun dengan pattern helai bulu geometric yang mewakili kisah Pocahontas.

Aneka dress cantik ala putri Disney ini disebutkan dijual dengan harga sekitar USD100 hingga USD160 atau sekira Rp1,3 sampai Rp2,1 juta per potongnya. Gaun prom Disney ini sayangnya hingga berita ini diturunkan, hanya dijual secara eksklusif di Walt Disney World, Florida. Namun jangan sedih dahulu, karena dikabarkan tidak lama lagi juga akan mulai dijual secara online. Bagaimana, tertarik untuk bergaya ala princess Disney?