MISS INDONESIA 2017: Kilas Balik Perjalanan Natasha Mannuela, Juara 3 Miss World 2016

Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Ibu Lina Priscilla, Natasha Mannuela, dan Pak Tantan Sumartana sudah datang ke karantina Miss Indonesia 2017 memberikan penjelasan, arahan dan motivasi pada karantina yang berlangsung 2 minggu ke depan . "Buktikan selama dan setelah karantina Anda mempunyai kriteria M I S S. Tunjukan yang terbaik untuk Indonesia" - Ibu Liliana Tanoesoedibjo- . "Kalian semua mempunyai kapasitas yang berbeda dan kalian luar biasa" -Natasha Mannuela- #MissIndonesia2017Day1

A post shared by @missindonesia on Apr 10, 2017 at 1:55am PDT