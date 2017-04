Pulau Perawan di Lampung Ini Mirip Maldives Loh, Ini Penampakannya!

Ada yang tau pulau six senses laamu, maldives? Hmm oke ini bukan disana yaaa‼️‼️‼️😎🙌🏻 . Ini di Pulau Maitam, Lampung Selatan!! . Pulau kosong yang di dominasi dengan pepohonan kelapa yang membuat nuansa tropis begitu trasa! Keren banget! Kamu harus main ke Pulau Maitam yaa, selain Pulaunya keren, ada pasir panjang yang melintang lurus ditengah laut didepan Pulau ini. SUPER CANTIK! Foto dolan dari @schode_ #ayodolan #ayodolanlampung #pulaumaitam #lampung

A post shared by INDONESIA | #ayodolan (@ayodolan) on Apr 8, 2017 at 5:15pm PDT