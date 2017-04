Pesan Natasha Mannuela untuk Finalis Miss Indonesia 2017

AJANG pencarian Miss Indonesia 2017 kembali digelar. Sebanyak 34 perempuan Indonesia beradu bakat untuk memperebutkan gelar Miss Indonesia. Tentunya banyak hal yang harus dikuasai untuk bisa menyabet gelar ini.

Sebagai Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela memberikan beberapa pesan untuk para juniornya. Ditemui di Jakarta, Selasa (11/4/2017) perempuan cantik yang akrab disapa Acha ini menyampaikan beberapa pesan agar semua finalis bisa mengikuti ajang ini dengan santai dan lancar.

“Aku enggak banyak kasih pesan, paling menyarankan untuk mereka banyakin berdoa dan be your self saja,” kata Acha kepada Okezone.

Acha memberikan tips agar semua berjalan lancar sesuai harapan. “Satu yang pasti harus bersyukur setiap harinya dan memaksimalkan kemampuan. Kemarin saat perkenalan saya bilang ke finalis, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin jadi berusaha untuk lakukan yang terbaik,” lanjut Acha.

Meski belum mengenal secara personal satu persatu para finalis, Acha yakin jika finalis Miss Indonesia 2017 adalah perempuan-perempuan yang lebih kompeten. “Belum kenal banget tetapi sudah tahu beberapa orang, kenal mukanya. Mereka lebih kelihatan sudah siap dan seperti lebih matang. Yakin kali ini harus lebih baik,” pungkas Acha.