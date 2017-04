Resmikan OK OCE MART, Sandiaga Uno Pamerkan Produk Makanan UMKM

CALON Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno, beberapa waktu lalu meresmikan OK OCE Mart. Ini merupakan salah satu bentuk realisasi program kampanye Anies dan Sandi dalam pilkada DKI Jakarta 2017.

Kawasan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadi tempat pertama yang berhasil merasakan program tersebut. OK OCE Mart ini menawarkan berbagai produk makanan dan rumah tangga, dengan harga yang lebih murah dari supermarket lainnya.

Tidak hanya itu, dalam sebuah foto yang diunggah Sandiaga Uno melalui akun instagram pribadinya, terlihat jelas bahwa OK OCE Mart juga menjajakan berbagai olahan makanan hasil produksi UMKM lokal.

"Pembukaan OK OCE Mart Jl. Cikajang No.60, Kebayoran baru, Jakarta Selatan. Yang harganya OK ya.. OK OCE Mart! #OKOCE #SalamBersama #MajuBersama #CoblosNomor3," tulis Sandi dalam keterangan foto tersebut.

Program OK OCE Mart ini pun mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para netizen.

"Pk sandiiiii yg Sholih, saya pengen bangeett buka OK OCE mart... Apakah bisa dan apa syaratnya??," tulis akun @fithri.syenu

"Bang Sandi kerja nyata banget. Belom jadi wakil gubernur aja udah launching okoce mart. Dan saya udah hari ini udah daftat program okoce. Salut bgt sm bang sandi. Ya ampun @sandiuno," tulis akun @olla.1997