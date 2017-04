Heboh Foto Seekor Tupai yang Tengah Menyantap Taco di Atas Pohon

MASIH ingat dengan video tikus yang sedang bersusah payah mendapatkan sepotong pizza di stasiun kereta bawah tanah New York? Netizen kini dikejutkan dengan sebuah fenomena yang tak kalah uniknya.

Dalam sebuah foto yang diunggah oleh seorang netizen, terlihat jelas seekor tupai tengah menyantap sepotong taco utuh di atas pohon. Kejadian tersebut berlangsung di Brooklyn Park, Minnesota, Amerika Serikat.

"Minggir, Pizza Rat," tulisnya dalam keterangan foto.

Dilansir dari Food Beast, Selasa (11/4/2017), foto tersebut ternyata berhasil menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, tupai itu berhasil mengangkat sepotong taco yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya. Ia bahkan membawa makanan khas Meksiko itu hingga ke puncak pohon.

Berbagai komentar unik pun dilontarkan oleh para netizen di seluruh dunia.

If a squirrel can drag a taco all the way to the top of a tree, then anything is possible. #mondaymotivation pic.twitter.com/fhcrZGzpn7