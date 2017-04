Bayi Perempuan Lahir dengan Jantung Berdetak di Luar Tubuh

SEORANG bayi perempuan di Chhatarpur, India, lahir dengan kondisi medis yang langka. Bayi mungil tersebut terlahir dengan jantung yang berdetak di luar tubuhnya.

Dr Lakhan Tiwari, dokter anak di Rumah Sakit Chhatarpur mengatakan bahwa bayi perempuan tersebut lahir pada 5 April di Puskesmas Khajuraho. Bayi dari distrik Madhya Pradesh itu lahir dengan kondisi medis langka yang disebut Ectopia Cordis.

Kondisi medis yang langka ini terjadi di 8 anak per 10 kelahiran hidup. Ectopia Cordis terjadi ketika jantung terletak tidak normal, baik sebagian atau seluruhnya berada di luar rongga dada.

"Jantung tertutup oleh tulang dan kulit dalam tubuh manusia. Tetapi, dalam kasus ini meskipun jantungnya terbentuk sepenuhnya selama perkembangan embrio, dinding tubuh tidak bisa matang dengan baik," jelas Dr R.S Tripathi dari Rumah Sakit Chhatarpur yang dikutip Zeenews, Selasa (11/4/2017).

"Mengingat kondisinya sangat serius, bayi itu dirujuk ke All India Institute of Sciences Medical (AIIMS) di New Delhi bersama dengan dokter," pungkasnya.