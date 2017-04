MISS INDONESIA 2017: Natasha Mannuela Yakinkan 34 Finalis Miss Indonesia 2017 Sangat Luar Biasa

PERHELATAN bergengsi Miss World 2017 kembali digelar. Sebanyak 34 finalis dari masing-masing daerah siap berebut mahkota untuk menyandang status Miss World.

Tepatnya, hari ini ke- 34 finalis Miss Indonesia akan tampil di acara Dahsyat, RCTI. Natasha Mannuela, Miss Indonesia 2016 juga membocorkan seperti apa penampilan para finalis yang akan melalui tahapan karantina

Melalui akun instagram @natashamannuela, dara yang disapa akrab Acha itu mengungkapkan kekagumannya pada ketangguhan para gadis cantik yang mewakili masing-masing daerahnya.

"Trust me, all of them is super amazing!! Mereka akan hadir di acara dahsyat dan juga press conference pagi ini ☺️," tulis Natasha dalam postingan akun instagramnya.

Dalam postingannya itu, Natasha pun kian terlihat anggun dengan balutan busana karya Stephanie Tjong. Begitu memikat, Acha menggunakan busana off shoulder dress berwarna beige dengan sematan aksen floral berwarna hitam.

Kembali ke perhelatan mahkota Miss Indonesia 2017, siapakah yang berhasil menggantikan mahkota Natasha Mannuela? Simak terus perkembangannya di aku akun resmi @missindonesia dan website lifestyle.okezone.com/fashion.