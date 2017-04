MISS INDONESIA 2017: Liliana Tanoesoedibjo Siap Buka Perhelatan 34 Finalis Miss Indonesia 2017

SEMUA mata akan tertuju pada Miss Indonesia 2017. Kini 34 finalis dari berbagai daerah Indonesia siap unjuk gigi menggantikan posisi Natasha Mannuela sebagai Miss Indonesia 2017.

Chairwoman Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo siap melakukan konferensi pers perhelatan Miss Indonesia 2017 siang ini. Melalui akun instagramnya, Liliana kompak bersama Wulan Tilaar, anak dari Martha Tilaar dan Natasha Mannuela.

"Prepare for pers conference Miss Indonesia 2017," terang Liliana dalam akun instagramnya, Rabu (12/4/2017).

Persiapan ini disambut dengan ragam komentar para netizen. Termasuk aktor papan atas, Ferry Salim yang juga tidak sabar turut serta menyukseskan ajang bergengsi Miss Indonesia 2017.

Prepare for pres conference Miss Indonesia 2017 🌺🌿 A post shared by liliana tanoesoedibjo (@liliana_tanoesoedibjo) on Apr 11, 2017 at 9:10pm PDT

"See you soon @liliana_tanoesoedibjo and wulantilaar. Cant wait to see all the girls in the judging room, " ungkap @ferrysal1m di kolom komentar.

Para gadis cantik ini rencananya akan menjajaki masa karantina selama dua minggu ke depan. Semua finalis akan memperebutkan mahkota Miss Indonesia pada Sabtu 22 April 2017 mendatang.

Simak juga perkembangan informasi lengkap seputar Miss Indonesia melalui akun @missindonesia dan website lifestyle.okezone.com/fashion. Jangan lupa dukung finalis favorit Anda, Okezoners!