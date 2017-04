MISS INDONESIA 2017: Bersiaplah Menjadi Saksi Terpilihnya Miss Indonesia 2017!

RCTI dan Yayasan Miss Indonesia kembali menyelenggarakan Miss Indonesia 2017. Ajang pencarian wanita Indonesia ini memiliki karakteristik beauty with a purpose, atau yang dimaknai selain cantik dan terampil tetapi juga bisa memberi kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Untuk ke-13 kalinya ajang ini kembali dilaksanakan dan dimulai dengan rangkaian audisi yang digelar di empat kota besar di Indonesia. Sebut saja Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta, serta special hunt di lima kota, yaitu Bali, Medan, Banda Aceh, Makassar, dan Semarang. Para juri akan mencari peserta yang memiliki elemen penting dalam diri mereka, yaitu MISS (Manner, Impressive, Smart, dan Social).

Para peserta terpilih yang mewakili 34 provinsi di Indonesia akan menjalani masa karantina selama dua pekan lamanya. Terhitung sejak 10 April 2017 hingga 23 April 2017. Mereka akan diberikan pembekalan diri, diasah kemampuan serta bakatnya agar tidak hanya memiliki paras yang cantik tetapi juga kepribadian yang menarik.

Sesi pembekalan antara lain public speaking, pembentukan karakter, cara berperilaku, kelas kecantikan, dan modelling. Dan, pada malam puncak, satu dari 34 finalis terpilih akan dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2017 yang sekaligus mewakili Indonesia di ajang Miss World 2017.

"Prestasi yang membanggakan dan mengharumkan wanita Indonesia kembali diraih melalui Natasha Mannuela Miss Indonesia 2016 sebagai second runner up dan juara fast track beauty with a purpose di ajang Miss World 2016. Pencapaian sebagai runner up ini merupakan kebanggaan bersama dan kemenangan bagi rakyat Indonesia," papar Liliana Tanoesoedibjo, selaku Chairwoman of Miss Indonesia Organization, dalam siaran pers.

Malam puncak Miss Indonesia 2017 sendiri akan diselenggarakan secara live pada 22 April 2017 mendatang dari Studio 14 Tower 2 Lantai 12 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Stephanie Del Valle, Miss World 2016, dijadwalkan akan hadir dalam gelaran tersebut.

Sederet artis ternama, seperti Judika, Armand Maulana, Angga Puradiredja, Bunga Citra Lestari, Lea Simanjuntak, dan Delica. Sementara, Robby Purba dan Amanda Zevannya akan menjadi host pada malam final yang tayang pada pukul 21.00 WIB hanya di RCTI.