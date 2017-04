Microwaving Tea, Cara Menyeduh Teh yang Dianggap Lebih Nikmat & Sehat

BAGAIMANA cara Anda menyeduh teh selama ini? Menggunakan air panas dari hasil rebusan atau air panas dari dispenser? Apakah Anda pernah mendengar microwaving tea?

Microwaving tea dianggap akan membuat rasa teh lebih nikmat dan fungsi kesehatannya lebih besar.

Adalah Dr Quan Vuong, peneliti dari Universitas Newcastle di Australia yang menyebut secangkir teh yang terbaik adalah yang diseduh dengan microwave.

Ia mengklaim, Anda bisa membuat cita rasa seduhan teh menjadi lebih nikmat serta lebih sehat dengan menyeduhnya menggunakan microwave ketimbang menggunakan ketel.

Dr Quan mengatakan, misalnya saat menyeduh kopi hitam dan hijau dalam microwave, ini bisa mengaktifkan 80 persen kafein, theanine dan polyphenol, yang tidak hanya sebagai antioksidan, melainkan meningkatkan rasa teh itu sendiri.

Ia pun memberi tahu bagaimana terbaik menyeduh teh dengan microwave, yakni, pertama, masukkan air panas ke dalam cangkir bersama teh celup. Kedua, panaskan microwave selama 30 detik atau hingga setengah menit. Kemudian biarkan sekira satu menit sebelum Anda seruput.

Namun ternyata tidak semua orang suka dengan gagasan Dr Quan. Sejumlah pengguna media sosial menolak cara ini. Menurut beberapa orang cara terbaik menyeduh teh adalah tetap menggunakan ketel. Demikian seperti dilansir dari Metro, Rabu (12/4/2017).

It is a breach of the Human Rights Act to microwave a cup of tea. DO. NOT. DO. THIS. EVER! https://t.co/R3CGtwoJle