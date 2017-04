Romantis Banget, Ternyata Sebelum Debat Semalam, Sandiaga Uno Menyempatkan Mesra Dulu dengan sang Istri

Bismillahirohmanirohim.. Mohon doa nya agar #aniessandi mlm ini dpt membuka hati seluruh pemirsa melalui Debat Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua. Aamiin YRA🙏 Suasana #backstage sebelum debat

A post shared by Mpok Nur Asia Uno (@nurasiauno) on Apr 12, 2017 at 6:27am PDT