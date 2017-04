Budget Minim, Begini Cara Pilih Furnitur yang Tepat!

UNTUK memiliki furnitur sesuai kebutuhan, Anda tak perlu mengeluarkan banyak uang. Dengan anggaran yang minim pun kebutuhan Anda bisa terpenuhi jika Anda membelanjakannya dengan tepat.

Katakanlah Anda hanya memiliki budget di bawah Rp10 juta untuk menambah perkakas dan furnitur ke dalam tatanan interior. Anda harus memikirkan apa yang sebaiknya dibeli dan apa yang sebaiknya ditahan dulu.

Namun sederhananya, Anda hanya perlu menyesuaikannya dengan kebiasaan sehari-hari. Untuk tempat itulah sebaiknya Anda membeli furnitur dengan anggaran yang disiapkan.

“Tergantung kebiasaan. Sisa waktu dibuang di mana, di living room misalnya. Misalnya pulang kerja hanya tidur, maksimalkan di tempat tidur saja untuk aksesori. Maksimalkanlah di visual yang sering kita pakai,” jelas Marshall Utoyo selaku Chief Design Officer Fabelio di Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.

Sama seperti Marshall, interior designer Adinda Astrawinata juga menyarankan Anda untuk tahu prioritas. Sehingga barang yang dibeli sesuai dengan fungsi dan anggaran.

“Harus tahu dulu prioritas kegiatan di ruang huni kita seperti apa. Most of your time dihabiskan untuk melakukan apa. Furnitur dan fungis apa yang harus ada,” pungkas Adinda.