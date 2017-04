Libur Panjang, Cek Danau Super Cantik di Indonesia Ini!

Siapa nih yang sudah pernah kesini?? Ke Danau Framu, yang terletak di Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Sorong, Papua Barat Danau dengan air yang begitu biru dan jernih. Dan sangat menakjubkan. #ayodolan kesini, mari sama-sama jaga kelestariannya. Jangan buang sampah di sekitar danau ya! Foto dolan dari @olvaholvah #ayodolanpapua #danauframu #papuabarat

A post shared by INDONESIA | #ayodolan (@ayodolan) on Apr 13, 2017 at 6:45pm PDT