MISS INDONESIA 2017: Jadi Finalis, Salah Satu Momen Terbaik Dalam Hidup Miss Bengkulu

MENGIKUTI sebuah kontes kecantikan memang tidak pernah menjadi sesuatu yang mudah untuk dijalani. Bersaing sehat dengan sesama puluhan wanita cantik, pintar, dan penuh bakat yang datang dari berbagai latar belakang tentu menjadi tantangan tersendiri.

Namun di saat yang bersamaan, bisa masuk menjadi finalis terpilih suatu ajang kontes kecantikan bergengsi seperti salah satunya Miss Indonesia adalah merupakan prestasi membanggakan yang patut disyukuri. Karena tidak semua wanita bisa meraih kesempatan emas tersebut.

Perasaan inilah yang sedang dirasakan oleh Astrini Putri, dara cantik yang berhasil masuk dalam jajaran 34 finalis Miss Indonesia 2017. Astrini berhasil terpilih untuk menjadi wakil dari provinsi Bengkulu, dara yang andal menari modern dance ini menunjuk terpilihnya ia menjadi salah satu finalis Miss Indonesia 2017 menjadi salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Hal tersebut ia ungkapkan langsung melalui pesan yang ia unggah dalam akun Instagram pribadinya (asputt).

“Dengan bangga mempersembahkan, finalis MISS INDONESIA 2017. Ini menjadi salah satu momen terbaik yang terjadi dalam hidupku, karena bisa menjadi salah satu wanita terpilih dari seluruh Indonesia,” tulis Astrini dalam keterangan foto yang menunjukkan dirinya bersama beberapa finalis lainnya saat sedang berkunjung ke acara musik Dahsyat.

Bersamaan dengan ungkapan rasa syukurnya tersebut, Astrini juga tidak lupa untuk giat memohon dukungan kepada rakyat Indonesia agar memilih dirinya sebagai Miss Social Media dalam ajang Miss Indonesia yang malam puncak finalnya akan dihelat Sabtu, 22 April 2017 mendatang tersebut.

(Foto: Instagram)

“So guyss, I need you to support me to be MISS SOCIAL MEDIA 2017 by liking all of my photos I uploaded related to my journey in MISS INDONESIA 2017. Alsooooo my profile video will be uploaded on youtube and metube, find MISS INDONESIA OFFICIAL account. Pokoknya di facebook, youtube dan metube MISS INDONESIA cari Astrini Putri perwakilan Bengkulu dan klik like yaaaaaa,” seru Astrini dalam keterangan foto yang sama.