MISS INDONESIA 2017: Wow, Miss Kalimantan Tengah Ternyata Seorang Pebasket Lho!

SIAPA bilang wanita cantik tidak bisa dekat dan lekat dengan dunia olahraga? Terutama dunia olahraga yang biasanya didominasi oleh para kaum Adam, seperti basket contohnya.

Streotype tersebut dipatahkan salah satunya dipatahkan oleh Anggun Chyntia. Ya, dara cantik perwakilan provinsi Kalimantan Tengah ini ternyata menyimpan bakat tersembunyi.

Di balik parasnya yang cantik jelita, kulit putih, dan rambut hitamnya yang panjang. Siapa sangka ternyata Anggun adalah seorang pebasket andal. Hal ini terlihat dari foto-foto yang ia unggah langsung ke dalam akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu.

Tampak dalam dua foto yang sepertinya diambil secara tidak sengaja alias candid tersebut, tampak Anggun dengan tatanan rambut ponytail tersebut sedang asyik berkompetisi di sebuah pertandingan yang dihelat di Semarang kala itu, lengkap dengan setelan seragam basketnya yang berwarna merah.

“Thank u for the lessons Semarang. I'll keep pushing my self twice harder than before , so i can bring the best of me for the next season. May Allah bless me, Amin,” tulis Anggun dalam keterangan fotonya.

Bahkan di salah satu foto candid tersebut, terlihat betapa serius wajah Anggun ketika sedang membidik bola basket agar bisa menghasilkan score. Wah siapa sangka ya, ternyata dibalik penampilannya tersebut Anggun adalah wanita muda yang tidak enggan untuk berkeringat dan dihajar terik matahari saat berolahraga basket.