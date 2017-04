Selamat Ulang Tahun Kartini Perindo Di ulang tahun 🎂yg pertama ini kartini Perindo selain selalu bersyukur kepada Tuhan , Terus berjuang bersama Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia 🇲🇨Sejahtera 🌼🌼 Sukses selalu @liliana_tanoesoedibjo 💋❤️ #kartiniperindo #indonesiasejahtera

A post shared by Margaret Vivi (@margaretvivi) on Apr 14, 2017 at 8:11pm PDT