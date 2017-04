Butuh Ide untuk Baby Shower Party? Lupakan Tema Kartun, Coba Dekorasi Ini!

BABY shower kini menjadi tren baru bagi kaum urban, khususnya di kalangan mamah-mamah muda atau geng sosialita. Pesta sederhana yang bertujuan menyambut kelahiran bayi ke dunia ini dibuat dengan tema-tema unik. Tak tanggung-tanggung, pesta ini bahkan dibuat dengan konsep rapi yang menggunakan jasa party planner.

Bagi Anda yang berencana mengadakan baby shower bersama sahabat-sahabat terdekat, sudah punya ide tema baby shower atau belum? Jika belum, coba ciptakan tema yang tak biasa, karena tema tokoh kartun sudah terlalu biasa. Melansir dari Popsugar, Senin (10/4/2017), berikut inpirasi tema baby shower tak biasa yang mungkin dapat membantu Anda.

Vintage-Cool

Meski terkesan kuno, tapi tema ini unik. Mungkin banyak orang berpikir tema vintage tidak cocok dipakai untuk acara melibatkan anak, tetapi kalau Anda melihat foto tema vintage baby shower ini, pasti mengagumkan bukan.

Robot pintar

Tema robot menjadi tema untuk acara baby shower yang paling inventif dari yang pernah ada. Dekorasi robot terlihat modern, lucu, dan pintar. Sebuat ide yang out of the box.

Rustic

Ini sebetulnya ide gila. Acara baby shower menggunakan benda-benda berkarat sebagai aksesori dekorasi. Tapi, lihat hasilnya, keren. Tema rustic alias pedesaan ini cocok dihelat di luar ruangan.

Minty fresh

Tema mint ini menyejukkan. Selain itu warna ini netral jadi tak memihak salah satu gender. Untuk tema minty sepertinya mudah menemukan perlengkapan dekorasinya. Kombinasi yang pas adalah warna pastel.