Bukan Hanya di Jakarta, OK OCE Coffee Akan Jadi Brand Dunia

SANDIAGA Uno baru saja meluncurkan brand OK OCE Coffee yang dipersembahkan untuk warga DKI Jakarta. Tak cuma menjadi brand lokal, calon wakil gubernur DKI Jakarta itu ingin agar usaha bersama ini bisa mendunia.

Sandi mengatakan, OK OCE Coffee dibuat bersama Sahabat Anis-Sandi yang menyasar anak muda. Dia melihat peluang usaha ini semakin diterima masyarakat karena budaya minum kopi di Indonesia semakin tren.

"OK OCE Coffee akan melebarkan jaringannya di seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya di Jakarta. OK OCE Coffee akan menjadi brand dunia," ujarnya usai Peluncuran OK OCE Coffee Shop di Gedung Sentra Kramat LP3I, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4/2017).

Sandi akan menggandeng banyak kalangan agar brand kopinya itu dikenal masyarakat. Mulai dari petani, pengusaha, hingga barista yang handal untuk meracik minuman.

Dia juga bakal membuka banyak cabang OK OCE Coffee Shop di 44 kecamatan wilayah DKI Jakarta. Karena brand kopinya ini cukup mudah dikenal dan tak perlu merogoh banyak kocek untuk membelinya.

"Nantinya brand ini bisa dikenal anak muda lebih dulu. Tempatnya juga akan menjadi wadah untuk anak-anak muda berkumpul dan bertukar pikiran menjadi sumber inspirasi, bukan menjadi sumber provokasi," pungkasnya.