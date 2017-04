Wow, Jambi Punya Taman Bunga yang Kece Lho!

Hesti's Garden Terletak di Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Merangin, Jambi Di Merangin tidak hanya punya pesona alam yang dimiliki gunung, air terjun dan danau, tapi sebuah taman bunga seluas satu hektar. Hesti‚Äôs Garden sebutnya #ayodolan kesini, Disini sedikitnya ada 25 jenis bunga yang tertanam dengan susunan rapih disini. Hesti Garden dibuka untuk umum mulai pukul 08.00 pagi hingga 16.00 sore dan gratiss. Tetap ikuti aturan dan jangan dirusak ya Foto dolan dari @rikasharsa ūüď∑ @wdkds #ayodolanjambi #hestisgarden #jambi

