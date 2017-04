MISS INDONESIA 2017: Miss Kepulauan Riau Ingatkan untuk Selalu Mencintai Orangtua saat Kunjungan ke Panti Sosial

JIKA tidak ada orangtua, maka tidak ada Anda hari ini. Sekiranya itulah nilai yang juga disampaikan oleh finalis Miss Indonesia 2017 representatif provinsi Kepulauan Riau, Muthia Kirana seusai mengunjungi sebuah panti sosial.

Ya, baru kemarin, Sabtu 15 April 2017, rombongan finalis ajang beauty peagant bergengsi tersebut menungunjungi Panti Sosial Krina Weda Budi Mulia, Jakarta. Air mata tak terelakkan tumpah dari mata para finalis. Melihat para orangtua yang sudah renta namun hidup di sebuah panti, bukan di tengah kasih sayang keluarga.

Dan, tak terkecuali dialami oleh finalis yang juga merupakan dokter muda ini. Muthi, begitu ia disapa, lewat akun Instagramnya mengunggah sebuah foto yang menggugah hati.

Dont forget to love your parents, they're also growing old.❤️ #missindonesia2017day6 @missindonesia A post shared by Muthia Kirana Adhelina (@muthiakirana) on Apr 15, 2017 at 2:24am PDT

Dirinya bersimpuh di hadapan seorang kakek, seraya mengingatkan dalam keterangan foto, "Dont forget to love your parents, they are also growing old."

Atau yang dimaksud, jangan pernah lupa mencintai orangtua Anda karena mereka juga akan menua seperti kakek-kakek dan nenek-nenek pada panti tersebut.

Well, menjadi seorang Miss Indonesia memang bukan hanya cantik secara fisik namun juga cantik dengan tujuan. Tujuan untuk bermanfaat bagi orang di sekitar.

