MISS INDONESIA 2017: Kunjungi Museum di Depok, 34 Finalis Terpesona Melihat Proses Pembuatan Keramik

Kegiatan pagi ini adalah berkunjung ke Museum Rumah Keramik di daerah Depok, Jawa Barat. . Disana para finalis diajak berkeliling dan diberi pengetahuan seputar keramik. Tak hanya itu, mereka juga diajak membuat keramik lho! 😉 . #MissIndonesia2017Day7

A post shared by @missindonesia on Apr 15, 2017 at 9:23pm PDT