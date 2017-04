MISS INDONESIA 2017: Wanita Indonesia Harus Punya Jiwa Sosial yang Tinggi

TAK hanya cantik dari luar atau secara fisik, wanita Indonesia juga harus memiliki kecantikan dari dalam. Karena sesungguhnya, itulah kecantikan yang hakiki.

Seperti yang dilakukan oleh seluruh finalis Miss Indonesia 2017 yang kemarin, Sabtu 15 April 2017, baru saja menjalani program Beauty With A Purpose (BWAP). Pada BWAP kali ini 34 finalis mengunjungi panti sosial Krina Weda Budi Mulia yang berisikan para orangtua yang hidup sebatang kara.

Kembali mengenai inner beauty, dalam kesempatan BWAP ini, salah satu finalis dari provinsi Sulawesi Barat, Miss Winda Anggraeny menyampaikan wanita Indonesia harus memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Dalam unggahan fotonya lewat akun Instagram, dirinya dan teman-teman finalis Miss Indonesia yang merupakan representasi dari cantik Indonesia membenarkan bahwa wanita Indonesia setidaknya memiliki slogan kecantikan M.I.S.S. Di mana salah satunya adalah Sosial yang harus dijunjung tinggi.

"Because we have Manner, Impressive, Smart and SOCIAL," tulis Winda dalam keterangan fotonya tersebut.

Sepertinya ajang beauty peagant ini semakin hari semakin seru saja. Jangan lewatkan berita terbarunya, yang juga bisa dibaca di Okezone Lifestyle!