MISS INDONESIA 2017: Kunjungi Panti Jompo, Miss Sulawesi Tenggara Merasa Bersyukur

#MissIndonesia2017Day6 Hari ini berbagi kasih kepada eyang-eyang di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulya. Bahagia rasanya bisa berbagi kasih sayang kepada orang lain, karena ternyata datang ketempat ini benar-benar membuka hati dan mata saya. Membuat saya bersyukur memiliki keluarga yang lengkap.

