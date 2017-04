MISS INDONESIA 2017: Ayo Dukung Miss Indonesia Favorit Anda, Begini Caranya!

Selesai sudah acara Press Conference Miss Indonesia 2017 . Merekalah ke 34 finalis Miss Indonesia 2017. . Untuk update siapa saja satu persatu dari mereka, harap sabar menunggu 😉😊 . #FinalisMissIndonesia2017 #MissIndonesia2017Day3

A post shared by @missindonesia on Apr 11, 2017 at 10:52pm PDT