MISS INDONESIA 2017: Sesi Penjurian Awal, Juri Ingin Kenal Lebih Dekat dengan 34 Finalis

SERANGKAIAN agenda keseharian ke-34 finalis Miss Indonesia 2017 memang sangat padat dan rapat. Misalnya saja pada hari ini, Senin (17/4/2017) diketahui semua finalis tidak hanya menjalani sesi penjurian fast track kategori catwalk. Tetapi juga langsung melakoni sesi penjurian awal.

Di mana disebutkan bahwa dalam dua sesi penjurian tersebut, para finalis yang mewakili 34 daerah provinsi di Indonesia harus tampil optimal di hadapan panelis juri yang berbeda. Hal ini diungkapkan langsung oleh Lingga Suwahjo, selaku director Star Harvest Academy yang ditemui langsung Okezone.

(Foto: M.Sabki / Okezone)

"Untuk sesi penjurian awal, nanti panelis jurinya berbeda dengan juri sesi fast track catwalk tadi. Juri sesi penjurian awal adalah juri yang juga akan menilai finalis saat gelaran malam puncak final mendatang," ujar Lingga saat ditemui Okezone, Senin (17/4/2017) usai sesi penjurian fast track kategori catwalk, di kawasan Jakarta Selatan.

Lingga menambahkan, sesi penjurian awal adalah momen kesempatan di mana para dewan juri bisa kenal lebih dekat dengan para finalis.

"Sesi penjurian awal itu istilahnya "get to know them". Bentuknya sesi tanya jawab langsung oleh juri kepada para masing-masing finalis," tandas Lingga.