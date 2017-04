MISS INDONESIA 2017: Liliana Tanoesoedibjo Berpesan agar 34 Finalis Tetap Melakukan yang Terbaik

FINALIS dari 34 provinsi berjuang untuk merebut gelar Miss Indonesia 2017. Tidak hanya bermodalkan paras cantik, tetapi para gadis cantik ini diuji baik dari keterampilan, maupun wawasannya.

Dijelaskan oleh Liliana Tanoesoedibjo, Chairwoman Miss Indonesia Organization, bahwa tantangan yang akan dilalui oleh para finalis ini beragam. Termasuk fast track beauty with the purpose, social media, sport competition, talent show, nature beauty, dan cat walk.

Liliana juga memberi semangat 34 finalis agar mereka tetap tangguh menjalani kompetisi ini.

"Untuk menghadapi fast track berikutnya, tipsnya untuk peserta harus tetap semangat, berdoa, menyiapkan diri secara mental," ungkap Liliana kepada Okezone di Bellezza Suites lantai 5, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dalam karantina ini, finalis Miss Indonesia perlu menjaga stamina, dan motivasi selama menjalani proses menuju malam puncak. Liliana berpesan kepada finalis untuk melakukan segalanya yang tebaik dalam perhelatan bergengsi ini.

"Do your best, supaya semuanya berjalan dengan lancar," tukas Liliana.​