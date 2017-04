MISS INDONESIA 2017: Miss Maluku Inginkan Masyarakat Indonesia Mengenal Budaya Maluku

Kain Patola adalah jenis tenunan ikat ganda terbaik dari Gujarat di India Utara. Motif Patola biasanya dikombinasikan dengan motif khas suku atau ras daerah tertentu. Di Maluku kain Patola dipakai dalam upacara sebelum berperang, karena diyakini kain tersebut memiliki kekuatan sakti yang dapat memberikan kemenangan dalam peperangan. Kain by : @batik_rizqie 📷 : @gartivediaz #photography #hunting #bhinekatunggalika #moluccas #preserves

A post shared by Stela Natalia Mulia (@stelanataliaa) on Apr 6, 2017 at 1:55am PDT