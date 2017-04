MISS INDONESIA 2017: Finalis Miss Indonesia Diajak Menjelajah Pabrik Produk Kecantikan Ternama

SARA GABRIELLA PAPUA Berlatarbelakang pendidikan sebagai lulusan Fakultas Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, membuatnya ingin menyuarakan pentingnya kesehatan ibu hamil dan kebersihan proses kelahiran bayi kepada masyarakat Papua yang masih kurang menyadari dan menyepelekan hal itu. Menurutnya, sebagian besar masyarakat pedalaman Papua masih banyak yang melakukan prosesi persalinan dengan cara tradisional yang dibantu oleh orang yang dianggap ahli dan mungkin belum tentu memiliki pendidikan dalam dunia kebidanan secara professional. Selain itu, faktor kurangnya fasilitas dan mahalnya biaya rumah sakit bersalin masih sering terdengar. Melalui ajang Miss Indonesia 2017, wanita kelahiran Biak, 8 Januari 1995 ini berharap mampu menjadi langkah untuknya memberikan kontribusi positif untuk masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman Papua. “Kesadaran akan kebersihan merupakan faktor penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. Saya ingin turut berkontribusi membantu masyarakat dalam melahirkan generasi-generasi penerus yang suatu saat akan memimpin negeri ini” ujar Sara . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

A post shared by @missindonesia on Apr 17, 2017 at 3:28am PDT