MISS INDONESIA 2017: Miss DKI Jakarta Memiliki Jiwa Sosial yang Tinggi

REBECCA OLIVIA DKI JAKARTA Wanita kelahiran Bekasi, 16 Maret 1998 ini piawai dalam memainkan alat musik harpa, saxophone, dan piano. Keahliannya dalam seni musik telah Ia buktikan dengan menorehkan prestasi pada ajang Singing and Song Writing Competition tingkat SMA pada 2011. Sejak belia, calon dokter muda yang tengah menjalankan masa studinya di fakultas kedokteran Universitas Krisda Wacana ini telah beberapa kali mencatatkan prestasi di bidang lainnya, seperti Winner of Spelling Bee Competition 3rd Grade, dan menjadi Duta Yayasan Apostel Bangun Bangsa. Di tengah aktivitasnya yang padat sebagai mahasiswi, Ia masih menyempatkan diri untuk aktivitas pelayanan gereja dan kegiatan sosial lainnya, antara lain menjadi bagian dari kelompok mahasiswa peduli AIDS, anggota aktif dari yayasan non profit Apostel Bangun Bangsa, Yalensa dan Asian Medival Student Association (AMSA) divisi pengabdian masyarakat, menjadi ketua panitia dari Internationalisasi Papua 2016, menggalang dana untuk membangun sekolah di Papua, Kalimantan dan Kupang, menjadi bagian dari project menggali sumur di India, panitia daripada cope (chain of hope) AMSA, menjadi sukarelawan untuk mengajar di tanah merah bersama Yayasan Lentera Bangsa, menjadi ketua penggalang dana untuk membangun kembali panti asuhan bhakti luhur Tangerang yang digusur, dan sebagainya. “Banyak hal dan ide yang ingin saya lakukan, saya yakin dengan Ajang Miss Indonesia melalui Beauty With a Purpose saya dapat melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi banyak orang” ujar wanita yang mengidolakan sosok Florence Nightingale ini . #FastTrackCatwalk #MissIndonesia2017Day8

A post shared by @missindonesia on Apr 17, 2017 at 1:34am PDT