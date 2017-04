MISS INDONESIA 2017: Perwakilan Sulawesi Tengah Ucapkan Terima Kasih kepada Para Pendukung yang Setia Mendoakannya

RANGKAIAN fast track yang dikompetisikan dalam Miss Indonesia 2017 ditutup dengan pelaksanaan fast track catwalk, kemarin. Fast track catwalk sendiri merupakan fast track di mana para finalis harus berlenggak-lenggok di hadapan para dewan juri.

Berbalut polo shirt putih dan celana panjang hitam serta high heels berwarna nude, para finalis tampak berlenggak-lenggok dengan percaya diri dan semangat. Agar tampil maksimal, sebelumnya para finalis curi-curi kesempatan untuk berlatih berjalan dan berpose di depan cermin.

Usai melakukan fast track catwalk, Adhetya Ghazitha, finalis perwakilan Sulawesi Tengah, dalam akun Instagram pribadinya menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang tiada henti mendoakan dan mendukungnya menjalani masa karantina Miss Indonesia 2017.

“Fast track catwalk @missindonesia. Wish me luck ehehe. Anyway... terima kasih untuk ucapannya semua yang sudah mendoakan,” ujar dara cantik yang akrab disapa Zitha ini di sisi keterangan foto.

“I am trying to read every comment you guys send me, but sorry if I am still cannot reply you guys individually. Me loves you all to the fullest, wish meee the best,” tambahnya.

Nah, bagi Anda yang ingin Zitha bisa sukses di ajang Miss Indonesia 2017, Anda bisa memberi dukungan bagi Zitha sebagai Miss favorit, dengan cara mengirimkan SMS dengan format ketik MI (spasi) SULTENG, kirim ke 95151.

Serta jangan lewatkan malam final Miss Indonesia 2017 pada 22 April mendatang live hanya di RCTI, pukul 21.00 WIB.