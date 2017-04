MISS INDONESIA 2017: Miss NTT Ingin Buktikan Bahwa Cantik Tidak Harus dari Penampilan Fisik

MARIA ANDROMEDA NUSA TENGGARA TIMUR Motivasi dalam mengikuti Miss Indonesia adalah untuk membuktikan bahwa kecantikan itu tidak hanya dinilai dari satu segi saja, yaitu physical looking melainkan dari berbagai aspek, contohnya dari sikap dan perbuatan. Mewakili tanah kelahiran sang Ayah yaitu provinsi NTT di ajang Miss Indonesia 2017, Ia ingin menunjukkan bahwa banyak hidden gems yang ada di propinsi-propinsi di Indonesia, khususnya di bagian timur yang kadang dilihat sebelah mata oleh mayoritas warga Indonesia. Berawal menjadi korban bullying semasa bersekolah, wanita yang mempunyai pengalaman menjadi penyiar di salah satu radio ternama ini ingin mematahkan paradigma masyarakat Indonesia bahwa cantik itu tidak harus putih dan dinilai dari penampilan fisik saja. Sempat menjadi Finalis Bintang Pintar Ultra wakil Jawa Timur 2005, Maria juga aktif dalam kegiatan sosial, salah satunya adalah menjadi pengajar Save Street Child di Surabaya. Anak sulung yang memiliki motto hidup ‘Do your best and let God do the rest’ ini sangat mengagumi sosok Ibu. Baginya Ibu mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana menjadi seorang perempuan yang cantik. “Kecantikan adalah ketika mensyukuri berkat dan talenta yang sudah dianugerahkan Tuhan serta dapat menjadi berkat bagi sesama dengan cara memanfaatkan secara positif kesempatan yang diberikan dengan berbuat kebaikan” ujar Maria. . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

