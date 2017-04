MISS INDONESIA 2017: Miss NTB Berharap Kembangkan Sustainable Tourism untuk Masyarakat

ACHINTYA NILSEN NUSA TENGGARA BARAT Mengembangkan platform dan audience untuk menyebarkan kesadaran tentang climate change dan ketidakadilan sosial, serta mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan dan langkah konkrit adalah motivasi wanita kelahiran Denpasar, 1 Januari 1999 dalam mengikuti ajang Miss Indonesia 2017. Wanita yang masih berstatus sebagai siswi kelas 3 Sekolah Menengah Atas ini mempunyai ketertarikan di bidang olahraga, berkat ketertariaknnya inilah Ia banyak menuai prestasi, yaitu Regional Finals Tennis 2009-2011, BSSA Soccer 15+ Girls 1st Place 2015, BSSA Volleyball 15+ Girls 1st Place 2014 & 2016. Selain di bidang olahraga, Ia juga berprestasi di bidang lainnya, seperti menjadi Delegate of Colombia BaliMUN III tahun 2013, Delegate of Ukraine BaliMUN IV tahun 2014, dan Delegate of Indonesia TAIMUN XIII tahun 2015. Wanita yang piawai memainkan alat musik marimba ini aktif di berbagai kegiatan sosial, Ia pernah menjadi volunteer pada event-event kemanusiaan, kepedulian lingkungan dan pariwisata. “NTB merupakan provinsi yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Harapan saya adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat luas dengan cara mengkembangkan Sustainable Tourism beserta program-program lain yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat” ujar wanita yang akrab disapa Tya ini . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

