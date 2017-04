MISS INDONESIA 2017: Miss Maluku Kagumi Sosok sang Ibu

STELA NATALIA MALUKU Maluku merupakan salah satu Provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam, pariwisata dan juga budaya, tetapi masih sedikit orang yang mengetahuinya. Mewakili Maluku di ajang Miss Indonesia 2017 erupakan cara yang Ia fungsikan untuk mengekspose banyak hal Indah dari Maluku untuk Ia tunjukan kehadapan dunia, sehingga membuat masyarakat Indonesia dan dunia mengenal, merasa bangga, dan mencintai Provinsi Maluku. Wanita yang telah lulus dari Universitas Negri Jakarta jurusan Art Education ini telah meraih berbagai prestasi, antara lain menjadi Mahasiswa Berprestasi Minat dan Bakat Fakultas Bahasa Dan Seni UNJ 2013, Delegasi Indonesia dalam kegiatan ASEAN Dance Education di China 2013, Juara 2 Lomba Tari Pekan Seni Daerah Jakarta 2013, Juara 1 Duta Pariwisata dan Budaya Daerah 2014, Juara 1 duta pariwisata dan budaya Provinsi 2015, dan Juara 3 Miss Sakura 2015. Wanita yang akrab disapa Stela ini sangat mengagumi sosok sang Ibu. “Beliau sosok yang kuat dalam merawat saya seorang diri. Membuat saya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, taat, mandiri, kuat dalam menghadapi cobaan dan rendah hati. Selama saya hidup saya hanya ingin membuat Beliau selalu bahagia” ujar Stela. . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

