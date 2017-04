MISS INDONESIA 2017: Jadi Pribadi yang Lebih Dewasa, Finalis Sumatera Utara Kagumi Sosok Merry Riana

OLIVIA PANGGABEAN SUMATERA UTARA Pemilik nama lengkap Friska Olivia Panggabean yang akrab disapa Olive ini memiliki motivasi untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia di kancah internasional dan menginspirasi generasi muda bangsa Indonesia untuk terus berkarya. Mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara ini ingin sekali mempunyai peran dalam mengharumkan nama Sumatera Utara serta melestarikan seni dan budaya yang kini semakin pudar diterjang derasnya arus globalisasi. Sempat menjadi finalis pada salah satu ajang beauty pageant Sumatera utara membuatnya semakin percaya diri untuk maju menjadi wakil provinsi kelahirannya di ajang Miss Indonesia 2017. Wanita kelahiran Medan, 12 Agustus 1998 yang memiliki motto ‘Life is like a box of chocolate , it means life is full of surprises, you don’t know what will happened’ dalam hidupnya ini sangat mengagumi sosok Merry Riana. “Merry Riana memberi saya banyak pelajaran berharga mengenai keberanian bermimpi, kerja keras, tidak takut gagal dan keimanan dalam perspektif yang mudah dipahami dan dipraktekan. Sosok Merry Riana memberikan dampak postif bagi kehidupan saya, secara pribadi saya merasa matang dan dewasa dalam menyikapi berbagai masalah dan kegagalan dalam hidupku saat ini” ujarnya . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

A post shared by @missindonesia on Apr 17, 2017 at 4:19am PDT