MISS INDONESIA 2017: Selain Keahlian Make-Up, Bekal Ini yang Harus Dimiliki Semua Finalis Miss Indonesia 2017

MEMILIKI paras cantik memang anugerah yang harus disyukuri, tapi sebagai wanita pastinya harus bisa menjaganya. Salah satu rasa bersyukur adalah dengan tampil maksimal dibarengi tingkat percaya diri yang mumpuni.

Sake, profesional make-up artist dari Sariayu Martha Tilaar mengatakan cantik memang bisa jadi modal tapi harus dibarengi percaya diri dan pintar mengekspresikannya.

"Keahlian make-up memang harus ya, tapi dia juga harus punya bekal untuk bisa mengekspresijan diri dia, jati diri dia, dalam arti lain dia harus menunjukkan dia smart, wanita Indonesia yang aktif," kata Sake kepada Okezone saat ditemui di pabrik kosmetik Sariayu Martha Tilaar, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (18/4/2017).

Sebagai finalis Miss Indonesia 2017 tidak boleh tampil malu-malu karena wanita pemalu zaman sekarang akan sesikit tertinggal. "Jadi gini jangan terlalu pemalu, kalem. Diam boleh tapi anggun. Percuma ikut ajang ini kalau pemalu, walaupun dia pintar maka orang akan sulit tau kemampuan dia," lanjut Om Sake.

Salah satu yang turut berperan dalam mengekspresikan jati diri adalah make up. Riasan wajah memegang peranan cukup penting karena dari make up bisa digambarkan mau sosok yang seperti apa. "Make up cukup membantu. Misalnya mata yang sayu bisa dibuat lebih ekspresif, dari alis juga bisa dibuat tegas atau galak, eye shadow juga bisa membentuk karakter wajah orang. Disamping itu pembawaan diri, cara bicara, manner juga harus diperhatikan" pungkasnya.