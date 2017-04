Gemasnya Blush On Demam, Simak Tutorialnya!

SEMUA unsur dalam make-up penting. Sama pentingnya dengan blush on yang bisa membuat wajah terlihat lebih cerah dan berseri-seri.

Jika biasanya blush-on hanya di bubuhi pada bagian tulang pipi yang menonjol di bawah mata, kini ada tren terbaru yakni membaurkan blush-on tepat di bawah mata hingga terkesan seperti orang yang sedang demam.

Namun jangan salah, demam bukan berarti terlihat seperti orang sakit. Justru semakin terlihat menggemaskan, that’s why inilah yang membuat banyak beauty junkie yang menerapkan teknik ini.

Salah satunya adalah Fathi Nrm. Beauty vlogger yang sering mengunggah video tutorial ke media sosial ini berbagi bagaimana membuat blush on demam yang menggemaskan ini. Ingin seperti Fathi ini? Berikut langkah demi langkahnya.

Langkah pertama

Seperti biasa, gunakan foundation yang disesuaikan dengan kebutuhan make-up Anda. Kemudian, jangan lupa memakai concealer di bawah mata.

Langkah kedua

Ini dia yang ditunggu-tunggu. Untuk membuat blush on demam ini, gunakan cream blush on berbentuk stick dengan warna yang sesuai lalu baurkan persis dari bawah mata hingga sedikit ke kening. Lalu ini yang menjadi kunci agar blush on tak terlihat berlebihan; baurkan dengan mini beauty blender, agar lebih presisi atau menjangkau area yang tidak bisa dijangkau.

Langkah ketiga

Agar lebih natural, set dengan translucent powder. Ini akan sedikit menyamarkan warna blush on yang terlalu terang.

Langkah keempat

Baru setelah itu, Anda bisa membentuk alis, membubuhkan eyeshadow dengan warna natural kemudian memulas lipstik gradasi warna merah bibir agar semakain gemas! Selamat mencoba!