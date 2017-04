MISS INDONESIA 2017: Ssstt... Netizen Terpesona dengan Senyuman Miss DKI Jakarta

SMILE is the best make-up any girl can wear. Karenanya perbanyak menyunggingkan senyum untuk mempercantik diri.

Tak hanya mempercantik diri, senyuman juga bisa memberikan energi positif di sekitar. Seperti yang dilakukan para finalis yang baru saja mendapatkan pembekalan tentang bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan lewat gigi dan senyuman. Salah satunya, Rebecca Olivia dari DKI Jakarta.

Senyuman dara yang juga merupakan seorang mahasiswi Kedokteran ini akhirnya memesona netizen Instagram. Hal tersebut diungkapkan lewat kolom komentar pada foto yang baru saja diunggah akun resmi Miss Indonesia.

Terima kasih Indo Dental Center dan @natashamannuela sudah memberikan pembekalan tentang bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan lewat gigi dan senyuman 😊 . #missindonesia2017day9 A post shared by @missindonesia on Apr 18, 2017 at 3:28am PDT

Dalam foto tersebut para finalis berpose sejajar sambil tersenyum menunjukkan gigi dengan dengan dihadapkan oleh para pemberi materi yang salah satunya adalah Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela. Berikut penuturan para netizen.

@lynnsidik: “Gigi dan senyuman Miss DKI Jakarta dong bagus bener😄👍”

@thomas.sularmo: “DKI Jakarta @rebeccaoliviah maju terus....”

@marisaayawaila: “Sukses buat @rebeccaoliviah Go DKI Jakarta”